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Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) купить с доставкой в Москве
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Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906)

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Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 1
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 2
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 3
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 4
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 5
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 6
Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Цвет
черный
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 1
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 2
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 3
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 4
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 5
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 6
  • Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713980
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х4
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906)

Сердечник провода: луженая медь Поддержка 3D/HDR/HDCP Разрешение: 1080P при 240 Гц/2K при 165 Гц/4K-144 Гц/8K при 60 Гц Множественное внутреннее экранирование Поддержка режима зеркала и режима расширения Поддержка режима нескольких разделенных экранов ATI Eyefinity Внешний диаметр: 9,0 мм Общая пропускная способность: 32,4 Гбит/с. Поддержка горячей замены. Алюминиевый корпус + нейлоновая оплетка

Отзывы о товаре Кабель Ugreen DP120 3м Black (25906)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Разъем 1
DisplayPort
Разъем 2
DisplayPort
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сердечник провода: луженая медь Поддержка 3D/HDR/HDCP Разрешение: 1080P при 240 Гц/2K при 165 Гц/4K-144 Гц/8K при 60 Гц Множественное внутреннее экранирование Поддержка режима зеркала и режима расширения Поддержка режима нескольких разделенных экранов ATI Eyefinity Внешний диаметр: 9,0 мм Общая пропускная способность: 32,4 Гбит/с. Поддержка горячей замены. Алюминиевый корпус + нейлоновая оплетка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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