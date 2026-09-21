Культиватор электрический DEKO DKET1050, 1050 Вт
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712037
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Характеристики
Бренд
Высота, см
56
Глубина вспахивания
18
Глубина культивирования
18
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1050
Тип двигателя
электрический
Ширина, см
35.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х39х35
Вес, кг.
9.3
Описание товара Культиватор электрический DEKO DKET1050, 1050 Вт
Культиватор электрический DEKO DKET1050 является легким и удобным инструментом для эффективного рыхления почвы. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Отсутствие токсичных выхлопов – несомненное преимущество электрического двигателя. Культиватор электрический дает возможность проводить работы в закрытых парниках и рядом с жилыми зонами.
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Бренд
Высота, см
56
Глубина вспахивания
18
Глубина культивирования
18
Максимальная ширина обработки
36
Мощность электрического двигателя
1050
Тип двигателя
электрический
Ширина, см
35.2
Страна производитель
Китай
Культиватор электрический DEKO DKET1050 является легким и удобным инструментом для эффективного рыхления почвы. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Отсутствие токсичных выхлопов – несомненное преимущество электрического двигателя. Культиватор электрический дает возможность проводить работы в закрытых парниках и рядом с жилыми зонами.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Культиватор электрический DEKO DKET1050, 1050 Вт - данный товар вы можете купить по цене 7200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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