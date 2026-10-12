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Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный купить с доставкой в Москве
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Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный

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Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 1
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 2
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 3
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 4
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 5
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 6
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 7
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 8
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 9
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 10
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 11
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 12
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 13
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 14
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 15
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 16
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 17
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 18
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 19
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Возможности
резка, шлифовка, полировка, вырезание, зачистка
Макс. частота вращения диска
20000
Потребляемая мощность
370
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 1
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 2
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 3
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 4
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 5
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 6
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 7
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 8
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 9
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 10
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 11
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 12
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 13
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 14
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 15
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 16
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 17
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 18
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 19
  • Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 150 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный
14 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Возможности
резка, шлифовка, полировка, вырезание, зачистка
Комплектация
- Аккумуляторный универсальный инструмент;- инструкция по эксплуатации;- гарантийный талон;- картонная коробка;*аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Потребляемая мощность
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный

Многофункциональный аккумуляторный инструмент Makita LXT DTM52Z предназначен для резки, распила, шлифовки, зачистки, фрезерования и прочих работ. Совместим с системами крепления STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX. Имеет эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель. Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например при резке арматуры.



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Отзывы о товаре Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Возможности
резка, шлифовка, полировка, вырезание, зачистка
Комплектация
- Аккумуляторный универсальный инструмент;- инструкция по эксплуатации;- гарантийный талон;- картонная коробка;*аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Потребляемая мощность
370
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный аккумуляторный инструмент Makita LXT DTM52Z предназначен для резки, распила, шлифовки, зачистки, фрезерования и прочих работ. Совместим с системами крепления STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX. Имеет эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель. Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например при резке арматуры.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональный инструмент Makita DTM52Z синий/черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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