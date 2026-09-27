Top.Mail.Ru
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 1
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 2
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 3
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 4
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 5
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 6
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 7
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 8
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 9
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 10
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 11
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 12
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 13
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 14
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 15
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 16
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 17
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 18
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 19
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 20
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 21
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 22
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 23
Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный очиститель
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 1
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 2
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 3
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 4
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 5
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 6
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 7
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 8
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 9
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 10
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 11
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 12
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 13
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 14
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 15
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 16
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 17
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 18
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 19
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 20
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 21
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 22
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 23
  • Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708717
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный очиститель
Размеры в упаковке, см
21х14х6
Вес, г.
500

Описание товара Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126

Вакуумный очиститель кожи KT-3126 поможет очистить кожу от чёрных точек, сальных пробок и других загрязнений в порах. Вакуумная чистка кожи стимулирует кровообращение кожи, что улучшает цвет лица и убирает неглубокие морщины.

Отзывы о товаре Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный очиститель
Описание
Вакуумный очиститель кожи KT-3126 поможет очистить кожу от чёрных точек, сальных пробок и других загрязнений в порах. Вакуумная чистка кожи стимулирует кровообращение кожи, что улучшает цвет лица и убирает неглубокие морщины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вакуумный очиститель кожи Kitfort КТ-3126 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...