Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние, 708390
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Цвет
зеленый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Потребляемая мощность, Вт
220
Время работы от аккумулятора, мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 997 руб. 9 990 руб.
В наличии
Код товара: 708390
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Загружаем...
2 997 руб. -70%
9 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
зеленый
Комплектация
телескопическая трубка, гибкая трубка, турбощетка с валиком и фиксатором, щеточка для очистки, блок питания, кронштейн, комплект крепежа, запасной фильтр тонкой очистки, насадки 2 шт.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
220
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х20
Вес, кг.
4.09
Описание товара Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние
Комплектность: коробка, пылесос, гибкий шланг, документация, инструмент для чистки, комплект крепежных элементов, комплект насадок, кронштейн, телескопич.трубка
Характристики:
- Мощность 220 Вт
- Ёмкость пылесборника 0,7 л
- Время работы 12 -40 мин
- Уровень шума до 78 дБ
- Длина шнура блока питания 1,2 м
- Размер устройства 250 х 200 х 1180 мм
- Размер упаковки 425 х 315 х 195 мм
- Вес нетто 3,2 кг
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Теги товара: для сухой уборки
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
зеленый
Комплектация
телескопическая трубка, гибкая трубка, турбощетка с валиком и фиксатором, щеточка для очистки, блок питания, кронштейн, комплект крепежа, запасной фильтр тонкой очистки, насадки 2 шт.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
220
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Комплектность: коробка, пылесос, гибкий шланг, документация, инструмент для чистки, комплект крепежных элементов, комплект насадок, кронштейн, телескопич.трубка
Характристики:
- Мощность 220 Вт
- Ёмкость пылесборника 0,7 л
- Время работы 12 -40 мин
- Уровень шума до 78 дБ
- Длина шнура блока питания 1,2 м
- Размер устройства 250 х 200 х 1180 мм
- Размер упаковки 425 х 315 х 195 мм
- Вес нетто 3,2 кг
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2997 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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