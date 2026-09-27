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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781

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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705648
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.75
Комплектация
соковыжималка, документация, конусная насадка, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
140х112х295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х6
Вес, кг.
9.24

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781

Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 в корпусе из металла и пластика серебристого цвета имеет прорезиненные ножки для устойчивой фиксации на кухонной поверхности. Модель подходит для отжима сока из цитрусовых. Управление прибором производится путем нажатия на одну кнопку. Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 оборудована носиком с накладкой, не допускающей вытекания напитка на кухонные поверхности. Питание модели осуществляется от сети напряжением 220-240В. Система прямой подачи позволяет сразу наполнить соком стакан или другую емкость, исключая необходимость в очистке встроенного резервуара.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.75
Комплектация
соковыжималка, документация, конусная насадка, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
140х112х295 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 в корпусе из металла и пластика серебристого цвета имеет прорезиненные ножки для устойчивой фиксации на кухонной поверхности. Модель подходит для отжима сока из цитрусовых. Управление прибором производится путем нажатия на одну кнопку. Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 оборудована носиком с накладкой, не допускающей вытекания напитка на кухонные поверхности. Питание модели осуществляется от сети напряжением 220-240В. Система прямой подачи позволяет сразу наполнить соком стакан или другую емкость, исключая необходимость в очистке встроенного резервуара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - стоимость товара 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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