Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 705648
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2 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.75
Комплектация
соковыжималка, документация, конусная насадка, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
140х112х295 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х6
Вес, кг.
9.24
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781
Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 в корпусе из металла и пластика серебристого цвета имеет прорезиненные ножки для устойчивой фиксации на кухонной поверхности. Модель подходит для отжима сока из цитрусовых. Управление прибором производится путем нажатия на одну кнопку. Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 оборудована носиком с накладкой, не допускающей вытекания напитка на кухонные поверхности. Питание модели осуществляется от сети напряжением 220-240В. Система прямой подачи позволяет сразу наполнить соком стакан или другую емкость, исключая необходимость в очистке встроенного резервуара.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
200
Система прямой подачи сока
Да
Импульсный режим
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.75
Комплектация
соковыжималка, документация, конусная насадка, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
140х112х295 мм
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Страна производитель
Китай
Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 в корпусе из металла и пластика серебристого цвета имеет прорезиненные ножки для устойчивой фиксации на кухонной поверхности. Модель подходит для отжима сока из цитрусовых. Управление прибором производится путем нажатия на одну кнопку. Соковыжималка электрическая Leonord LE-1781 оборудована носиком с накладкой, не допускающей вытекания напитка на кухонные поверхности. Питание модели осуществляется от сети напряжением 220-240В. Система прямой подачи позволяет сразу наполнить соком стакан или другую емкость, исключая необходимость в очистке встроенного резервуара.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка для цитрусовых Leonord LE-1781 - стоимость товара 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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