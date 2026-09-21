Капучинатор Hyundai HMF-P300 стационар. 300мл кремовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703456
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х14х14
Вес, г.
683
Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P300 стационар. 300мл кремовый
Любителям разнообразных напитков с пышной пенкой придут на помощь вспениватели молока. Компактные и простые в применении устройства незаменимы при приготовлении капучино, латте, всевозможных сливочных коктейлей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Любителям разнообразных напитков с пышной пенкой придут на помощь вспениватели молока. Компактные и простые в применении устройства незаменимы при приготовлении капучино, латте, всевозможных сливочных коктейлей.
Капучинатор Hyundai HMF-P300 стационар. 300мл кремовый - стоимость товара 2670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Капучинатор Hyundai HMF-P300 стационар. 300мл кремовый