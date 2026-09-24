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Стол Defender GAMING CHRONO WHITE купить с доставкой в Москве
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Стол Defender GAMING CHRONO WHITE

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Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 1
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 2
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 3
Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 1
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 2
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 3
  • Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702962
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
12.3

Описание товара Стол Defender GAMING CHRONO WHITE

Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол DEFENDER Chrono подвес кружка + гарнитура, белый, МДФ 64071 в белом цвете с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. Стол комплектуется подставкой для кружки и крючком для гарнитуры. Длина столешницы 110 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Defender GAMING CHRONO WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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