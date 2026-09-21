Дрель ударная Ryobi RPD680-K 5133002016
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
680 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
680 Вт
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка 360°, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Макс. количество ударов в минуту
51000
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х11
Вес, кг.
3.43
Описание товара Дрель ударная Ryobi RPD680-K 5133002016
Дрель ударная Ryobi RPD680-K 5133002016
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
680 Вт
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка 360°, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. частота вращения шпинделя
3000
Развернуть
Макс. количество ударов в минуту
51000
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Дрель ударная Ryobi RPD680-K 5133002016
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