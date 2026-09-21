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Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт купить с доставкой в Москве
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Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт

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Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 1
Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 2
Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 3
Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 4
Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 5
Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 1
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 2
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 3
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 4
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 5
  • Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700413
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х35
Вес, кг.
7.53

Описание товара Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт

электрический культиватор deko dket1000-360, 1000 вт, для эффективного рыхления почвы в теплицах и парниках, экологичен, небольшой вес и складная рукоятка для компактного хранения.

Отзывы о товаре Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
электрический культиватор deko dket1000-360, 1000 вт, для эффективного рыхления почвы в теплицах и парниках, экологичен, небольшой вес и складная рукоятка для компактного хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор электрический DEKO DKET1000-360, 1000 Вт - по цене 9900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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