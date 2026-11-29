Вентилятор напольный Electrolux EFF-1030W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%15 990 руб. 19 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696664
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
82х32х29
Вес, кг.
5.1
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1030W
Напольный вентилятор Electrolux EFF-1030W создаст мгновенную прохладу в помещении благодаря своей технологичности и эффективности. Для удобства управления воздушными потоками в приборе предусмотрены: двенадцать скоростных режимов, четыре режима работы (общий/природа/спящий/эко умный), LED-дисплей, сенсорная панель управления, пульт дистанционного управления, таймер на 12 часов, отложенный запуск, а также возможность вращения головы по вертикали и горизонтали, обеспечивая безкомпромиссный комфорт.
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Напольный вентилятор Electrolux EFF-1030W создаст мгновенную прохладу в помещении благодаря своей технологичности и эффективности. Для удобства управления воздушными потоками в приборе предусмотрены: двенадцать скоростных режимов, четыре режима работы (общий/природа/спящий/эко умный), LED-дисплей, сенсорная панель управления, пульт дистанционного управления, таймер на 12 часов, отложенный запуск, а также возможность вращения головы по вертикали и горизонтали, обеспечивая безкомпромиссный комфорт.
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