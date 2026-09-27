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Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S купить с доставкой в Москве
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Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S

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Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 1
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 2
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 3
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 4
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 5
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 6
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 7
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 8
Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Применение
для дверей, для окон
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
350
Управление
механическое
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 1
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 2
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 3
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 4
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 5
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 6
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 7
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 8
  • Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
9 290 руб.  11 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696616
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Применение
для дверей, для окон
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
350
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220/230 В
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х21х16
Вес, кг.
4.1

Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S

Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см. Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки). Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе. Управление завесой осуществляется при помощи влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности.

Отзывы о товаре Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Завеса тепловая
Применение
для дверей, для окон
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
350
Управление
механическое
Таймер
нет
Напряжение
220/230 В
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч. Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см. Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки). Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе. Управление завесой осуществляется при помощи влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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