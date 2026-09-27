Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Применение
для дверей, для окон
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
3
Производительность, м3/ч
350
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
9 290 руб.
11 040
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696616
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Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L06S03-S
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч.
Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см.
Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки).
Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе.
Управление завесой осуществляется при помощи влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности.
Электрическая тепловая завеса BALLU BHC-L06S03-S – компактная тепловая завеса в низкопрофильном корпусе мощностью 3 кВт и производительностью 350 м3/ч.
Завеса устанавливается горизонтально над проемом при помощи монтажных отверстий расположенных на боковых стенках декоративных крышек и применяется для защиты дверей и окон выдачи товара шириной до 60 см.
Подключение к электрической сети осуществляется при помощи кабеля евровилкой (входит в комплект поставки).
Передняя панель без перфорации блокирует распространение шума от вентиляционных колес направляя его в потолок а не в проходящих людей, что делает завесу значительно тише аналогов в классическом корпусе.
Управление завесой осуществляется при помощи влагостойких клавиш со световой индикацией режимов работы. Клавиши находятся на корпусе завесы и позволяют использовать завесу в трех основных режимах: вентиляция без нагрева, 50% мощности и 100% мощности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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