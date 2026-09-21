Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 091 руб.
22 570
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-T05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и увеличенной производительностью 750 м?/ч применяется для защиты дверей высотой до 2.5 метров и шириной до 1 м. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов, а подключение к электрической сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на корпусе. Возможно использование как трехфазной сети, так и однофазной. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-T05 – компактная завеса мощностью 5 кВт и увеличенной производительностью 750 м?/ч применяется для защиты дверей высотой до 2.5 метров и шириной до 1 м. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов, а подключение к электрической сети осуществляется через клеммную колодку, расположенную на корпусе. Возможно использование как трехфазной сети, так и однофазной. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Завеса тепловая BALLU BHC-L10T05