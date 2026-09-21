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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 купить с доставкой в Москве
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8

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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 1
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 2
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 3
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 4
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 5
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 1
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 2
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 3
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 4
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 5
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 080 руб.  1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696602
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х5
Вес, г.
300

Описание товара Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8

Высокоэффективный фильтр Ballu FB-H13-8 для ONEAIR ASP-80 предназначен для очистки воздуха, который подается в помещение. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, шерсти животных, бактерий и остатков пылевых клещей, посторонних запахов с улицы. Задерживает до 99% частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускает наружу только чистый воздух.

Отзывы о товаре Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоэффективный фильтр Ballu FB-H13-8 для ONEAIR ASP-80 предназначен для очистки воздуха, который подается в помещение. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, шерсти животных, бактерий и остатков пылевых клещей, посторонних запахов с улицы. Задерживает до 99% частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускает наружу только чистый воздух.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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