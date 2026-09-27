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Характеристики
Тип товара
Мультипекарь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693234
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Описание товара Прибор для выпечки PST 0105 Черный
Прибор для выпечки Polaris PST 0805 - это многофункциональный помощник на вашей кухне. Он оснащен 5 парами съемных панелей, которые позволяют приготовить разнообразные блюда: от сэндвичей и гриля до венских вафель и орешков. Автоматический контроль температуры обеспечивает равномерное пропекание продуктов, а антипригарное покрытие BIOTORE предотвращает пригорание и облегчает очистку прибора. Противоскользящие ножки гарантируют устойчивость прибора на любой поверхности, а 2 индикатора работы позволяют контролировать процесс приготовления. Мощность устройства составляет 850 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление блюд. Особенностью Polaris PST 0805 является возможность смены панелей, что позволяет разнообразить меню и готовить разнообразные блюда. Выбирая прибор для выпечки Polaris PST 0805, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который позволит вам готовить разнообразные и вкусные блюда.
Прибор для выпечки Polaris PST 0805 - это многофункциональный помощник на вашей кухне. Он оснащен 5 парами съемных панелей, которые позволяют приготовить разнообразные блюда: от сэндвичей и гриля до венских вафель и орешков. Автоматический контроль температуры обеспечивает равномерное пропекание продуктов, а антипригарное покрытие BIOTORE предотвращает пригорание и облегчает очистку прибора. Противоскользящие ножки гарантируют устойчивость прибора на любой поверхности, а 2 индикатора работы позволяют контролировать процесс приготовления. Мощность устройства составляет 850 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление блюд. Особенностью Polaris PST 0805 является возможность смены панелей, что позволяет разнообразить меню и готовить разнообразные блюда. Выбирая прибор для выпечки Polaris PST 0805, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который позволит вам готовить разнообразные и вкусные блюда.
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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