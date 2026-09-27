Плита инфракрасная Leonord LE-1748
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Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 692994
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х33х8
Вес, кг.
4.1
Описание товара Плита инфракрасная Leonord LE-1748
Дизайн плитки выполнен в стильном черном цвете. Плита проста в использовании благодаря плавной регулировки температуры и световому индикатору работы. Она оснащена высокоскоростным инфракрасным элементом, который быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности. В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на минимальных мощностях. Оснащена стеклокерамической варочной поверхностью Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Так же плюсом является что, для инфракрасной плиты подходит практическая любая посуда.
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Теги товара: стеклокерамические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
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Страна производитель
Китай
Дизайн плитки выполнен в стильном черном цвете. Плита проста в использовании благодаря плавной регулировки температуры и световому индикатору работы. Она оснащена высокоскоростным инфракрасным элементом, который быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности. В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на минимальных мощностях. Оснащена стеклокерамической варочной поверхностью Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Так же плюсом является что, для инфракрасной плиты подходит практическая любая посуда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Теги товара: стеклокерамические
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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