Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х19
Вес, кг.
2.53
Описание товара Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
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