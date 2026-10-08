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Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515

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Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 1
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 2
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 3
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 4
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 5
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 6
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 7
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 8
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 9
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 10
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 11
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 12
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 1
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 2
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 3
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 4
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 5
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 6
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 7
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 8
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 9
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 10
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 11
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 12
  • Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690344
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х19
Вес, кг.
2.53

Описание товара Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515

Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515

Отзывы о товаре Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Измельчитель
Количество ножей
2
Основной цвет
серебристый
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель 3 в 1 Kitfort КТ-3515
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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