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Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 купить с доставкой в Москве
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Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001

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Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 1
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 2
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 3
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 4
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 5
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 6
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 7
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 8
Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 1
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 2
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 3
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 4
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 5
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 6
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 7
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 8
  • Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687439
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Размеры в упаковке, м
1.82х0.26х0.1
Вес, кг.
5.6

Описание товара Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001

FS 3001 обеспечивает идеальную производительность при выполнении любых сельскохозяйственных работ. Новое решение STIHL FS легкое - менее 5.5 кг, а также удивительно мощное благодаря двигателю мощностью 0.75 кВт, превосходящему любого конкурента в своем классе. FS 3001 обеспечивает превосходный рывок вниз, которым славится STIHL, а также впечатляющую производительность скашивания, долговечность и способность выполнять все виды работ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Описание
FS 3001 обеспечивает идеальную производительность при выполнении любых сельскохозяйственных работ. Новое решение STIHL FS легкое - менее 5.5 кг, а также удивительно мощное благодаря двигателю мощностью 0.75 кВт, превосходящему любого конкурента в своем классе. FS 3001 обеспечивает превосходный рывок вниз, которым славится STIHL, а также впечатляющую производительность скашивания, долговечность и способность выполнять все виды работ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый садовый триммер Stihl FS 3001 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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