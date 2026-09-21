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Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303)

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Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, цинковый сплав
Высота излива
108
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687029
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
15.8
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х32
Вес, кг.
1.37

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303)

Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) — однорычажная модель с поворотным гибким изливом, выполненная в классическом хромированном дизайне. Оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм для плавной регулировки напора и температуры воды. Компактные габариты и стандартный монтаж на одно отверстие делают его универсальным решением для большинства моек. Прочный металлический сплав обеспечивает долговечность, а поворотный излив повышает удобство использования. Подходит для горизонтальной установки с максимальной глубиной монтажа до 30 мм



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
15.8
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, цинковый сплав
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
208
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN03 хром (CN4303) — однорычажная модель с поворотным гибким изливом, выполненная в классическом хромированном дизайне. Оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм для плавной регулировки напора и температуры воды. Компактные габариты и стандартный монтаж на одно отверстие делают его универсальным решением для большинства моек. Прочный металлический сплав обеспечивает долговечность, а поворотный излив повышает удобство использования. Подходит для горизонтальной установки с максимальной глубиной монтажа до 30 мм


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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