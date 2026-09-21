Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)
Корпорация Haiba одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для кухни Haiba HB41801-2. Выполнен в современном стили из качественных материалов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07100, хром
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)