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Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)

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Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
195
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685510
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
100x250x220
Габаритные размеры), см
10x25x22
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 40см, 1/2x1/2, керамический картридж 35 мм, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
195
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х30
Вес, кг.
1.23

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)

Корпорация Haiba одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для кухни Haiba HB41801-2. Выполнен в современном стили из качественных материалов.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB41801-2)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
100x250x220
Габаритные размеры), см
10x25x22
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 40см, 1/2x1/2, керамический картридж 35 мм, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Развернуть
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
195
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация Haiba одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для кухни Haiba HB41801-2. Выполнен в современном стили из качественных материалов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Доставка
Отзывы


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