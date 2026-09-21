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Смеситель для кухни Haiba (HB4116) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba (HB4116)

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Смеситель для кухни Haiba (HB4116) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB4116) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4116) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB4116) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685383
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
25.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка 1/2 40 см, металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, поворотный излив, плавность управления.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х28
Вес, кг.
1.04

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB4116)

Смеситель для кухни Haiba HB4116 выполнен из прочной латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Оснащён керамическим картриджем 35 мм и водосберегающим аэратором для мягкого и экономичного потока воды. Поворотный излив и гибкая подводка длиной 40 см обеспечивают удобство использования. Идеальный выбор для современного кухонного пространства с гарантией качества на 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB4116)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
25.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка 1/2 40 см, металлическая рукоятка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
189
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, поворотный излив, плавность управления.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB4116 выполнен из прочной латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Оснащён керамическим картриджем 35 мм и водосберегающим аэратором для мягкого и экономичного потока воды. Поворотный излив и гибкая подводка длиной 40 см обеспечивают удобство использования. Идеальный выбор для современного кухонного пространства с гарантией качества на 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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