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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01)

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Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01) - фото 1
Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01) - фото 1
  • Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683911
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01)

Смеситель Savol S-3002LM01 предназначен для кухонных моек и отличается гибким изливом и современным дизайном. Он изготовлен из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, и оснащен керамическим картриджем для точного управления потоком воды. Гарантийный срок составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol для кухонной мойки (S-3002LM01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
250
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-3002LM01 предназначен для кухонных моек и отличается гибким изливом и современным дизайном. Он изготовлен из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, и оснащен керамическим картриджем для точного управления потоком воды. Гарантийный срок составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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