Реноватор DeWalt DCS356P2 (DCS356P2-QW)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680735
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х34х17
Вес, кг.
5.25
Описание товара Реноватор DeWalt DCS356P2 (DCS356P2-QW)
Многофункциональный инструмент DEWALT DCS356 применяется для распила, шлифовки или обдирки дерева. Оснастка, входящая в набор, по выполнять различные задачи. Бесключевая замена принадлежностей экономит время пользователя. Подсветка рабочей зоны упрощает работу в темных условиях. Яркая фронтальная LED-подсветка рабочей зоны.
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Многофункциональный инструмент DEWALT DCS356 применяется для распила, шлифовки или обдирки дерева. Оснастка, входящая в набор, по выполнять различные задачи. Бесключевая замена принадлежностей экономит время пользователя. Подсветка рабочей зоны упрощает работу в темных условиях. Яркая фронтальная LED-подсветка рабочей зоны.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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