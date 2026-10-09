Умная розетка Яндекс Черная YNDX-00540BLK
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные розетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 500 руб. 2 640 руб.
В наличии
Код товара: 680349
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 500 руб. -43%
2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные розетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
120
Описание товара Умная розетка Яндекс Черная YNDX-00540BLK
Умная розетка Яндекса с обновлённым дизайном сделает обычную домашнюю технику умной — и вы сможете управлять ей с помощью Алисы голосом через Яндекс Станцию или приложение “Дом с Алисой”. Работает на универсальном протоколе связи Matter™ — легко подключается к умному дому, а настроенные сценарии с розеткой могут работать, даже если отключится интернет . Получайте сообщения, когда состояние розетки меняется, — и вы будете в курсе, если что-то пойдёт не так. Проверяйте в приложении, сколько энергии расходуют приборы, подключенные к розетке. Для подключения к умному дому вам нужны Wi-Fi, приложение Дом с Алисой и одна из совместимых Яндекс Станций или другое устройство с хабом, поддерживающим протокол Matter.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умные розетки
Страна производитель
Китай
Умная розетка Яндекса с обновлённым дизайном сделает обычную домашнюю технику умной — и вы сможете управлять ей с помощью Алисы голосом через Яндекс Станцию или приложение “Дом с Алисой”. Работает на универсальном протоколе связи Matter™ — легко подключается к умному дому, а настроенные сценарии с розеткой могут работать, даже если отключится интернет . Получайте сообщения, когда состояние розетки меняется, — и вы будете в курсе, если что-то пойдёт не так. Проверяйте в приложении, сколько энергии расходуют приборы, подключенные к розетке. Для подключения к умному дому вам нужны Wi-Fi, приложение Дом с Алисой и одна из совместимых Яндекс Станций или другое устройство с хабом, поддерживающим протокол Matter.
Умная розетка Яндекс Черная YNDX-00540BLK - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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