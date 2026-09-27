Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble
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Характеристики
Описание товара Конвектор Electrolux ECH/BMI-2000 Brilliant Marble
Электрический конвектор серии Brilliant Marble - не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER 3.0 обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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