Смартфон Apple iPhone 16 256Gb (MYEG3HN/A) Pink
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 256Gb (MYEG3HN/A) Pink
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки. Преимущества Apple iPhone 16 Разблокировка по лицу. 128 ГБ встроенной памяти. Сапфировое стекло. Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe. Быстрая зарядка. Водонепроницаемый корпус с защитой IP68. Большой яркий экран В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом. Современная система камер В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
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