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Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840) купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)

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Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 380 руб. 
Начислим 1175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674640
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Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)
73 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
20х19х5
Вес, г.
100

Описание товара Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)

Адаптеры шины хоста Fibre Channel (FC) Emulex 16 Гб являются идеальным решением, когда требуется высокоскоростная передача данных при подключении к хранилищу для виртуализированных сред, резервного копирования данных и приложений, критичных к пропускной способности.

Отзывы о товаре Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Адаптеры шины хоста Fibre Channel (FC) Emulex 16 Гб являются идеальным решением, когда требуется высокоскоростная передача данных при подключении к хранилищу для виртуализированных сред, резервного копирования данных и приложений, критичных к пропускной способности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 73380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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