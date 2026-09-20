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Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) купить с доставкой в Москве
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Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки)

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Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 1
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 2
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 3
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 4
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 5
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 6
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 7
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 8
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 9
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 10
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 11
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 12
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 13
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 14
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 15
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 16
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 17
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 18
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 19
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 20
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 21
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 22
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 23
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 24
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 25
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 26
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 27
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 28
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 29
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 30
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 31
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 32
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 33
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 34
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 35
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электросамокат
Диаметр колес, мм
25.4 см
Максимальная нагрузка
120
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
350
Пробег на одном заряде, км
25
Цвет
черный
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 1
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 2
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 3
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 4
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 5
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 6
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 7
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 8
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 9
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 10
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 11
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 12
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 13
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 14
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 15
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 16
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 17
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 18
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 19
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 20
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 21
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 22
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 23
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 24
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 25
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 26
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 27
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 28
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 29
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 30
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 31
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 32
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 33
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 34
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 35
  • Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661543
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
4
Диаметр колес, мм
25.4 см
Емкость батареи
15000 мАч
Комплектация
транспорт, документация, зарядное устройство, аксессуары, упаковка
Максимальная нагрузка
120
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
350
Пробег на одном заряде, км
25
Рама
сталь
Тип АКБ
Li-Ion
Тормоза (перед/зад)
электронный/барабанный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.6х0.25
Вес, кг.
23.45

Описание товара Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки)

Электрический самокат Acer ES Series 5 AES005 в черном корпусе выполнен из облегченного алюминиевого сплава и весит 18.8 кг. Он способен развивать максимальную скорость 25 км/ч. Модель рассчитана на пользователя весом до 120 кг в возрасте от 14 лет и старше. Есть регулятор скорости и LED-дисплей, на котором отображаются все параметры движения. Самокат складной, поэтому занимает минимум места. Диаметр заднего и переднего колеса составляет 10 дюймов. Тормоза барабанные. Модель оснащена звуковым сигналом. Самокат работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 15000 мАч. В комплект входят зарядное устройство и рамка-подножка.

Отзывы о товаре Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
4
Диаметр колес, мм
25.4 см
Емкость батареи
15000 мАч
Комплектация
транспорт, документация, зарядное устройство, аксессуары, упаковка
Максимальная нагрузка
120
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
350
Пробег на одном заряде, км
25
Рама
сталь
Тип АКБ
Li-Ion
Развернуть
Тормоза (перед/зад)
электронный/барабанный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический самокат Acer ES Series 5 AES005 в черном корпусе выполнен из облегченного алюминиевого сплава и весит 18.8 кг. Он способен развивать максимальную скорость 25 км/ч. Модель рассчитана на пользователя весом до 120 кг в возрасте от 14 лет и старше. Есть регулятор скорости и LED-дисплей, на котором отображаются все параметры движения. Самокат складной, поэтому занимает минимум места. Диаметр заднего и переднего колеса составляет 10 дюймов. Тормоза барабанные. Модель оснащена звуковым сигналом. Самокат работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 15000 мАч. В комплект входят зарядное устройство и рамка-подножка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - стоимость товара 29750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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