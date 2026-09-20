Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Электросамокат
Диаметр колес, мм
25.4 см
Максимальная нагрузка
120
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
350
Пробег на одном заряде, км
25
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661543
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Описание товара Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки)
Электрический самокат Acer ES Series 5 AES005 в черном корпусе выполнен из облегченного алюминиевого сплава и весит 18.8 кг. Он способен развивать максимальную скорость 25 км/ч. Модель рассчитана на пользователя весом до 120 кг в возрасте от 14 лет и старше. Есть регулятор скорости и LED-дисплей, на котором отображаются все параметры движения. Самокат складной, поэтому занимает минимум места. Диаметр заднего и переднего колеса составляет 10 дюймов. Тормоза барабанные. Модель оснащена звуковым сигналом. Самокат работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 15000 мАч. В комплект входят зарядное устройство и рамка-подножка.
Электрический самокат Acer ES Series 5 AES005 в черном корпусе выполнен из облегченного алюминиевого сплава и весит 18.8 кг. Он способен развивать максимальную скорость 25 км/ч. Модель рассчитана на пользователя весом до 120 кг в возрасте от 14 лет и старше. Есть регулятор скорости и LED-дисплей, на котором отображаются все параметры движения. Самокат складной, поэтому занимает минимум места. Диаметр заднего и переднего колеса составляет 10 дюймов. Тормоза барабанные. Модель оснащена звуковым сигналом. Самокат работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 15000 мАч. В комплект входят зарядное устройство и рамка-подножка.
Электросамокат Acer ES Series 5 AES005 15000mAh черный (без сумки) - стоимость товара 29750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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