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Весы напольные Kitfort КТ-814 купить с доставкой в Москве
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Весы напольные Kitfort КТ-814

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Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 1
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 2
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 3
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 4
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 5
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 6
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 7
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 8
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 9
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 10
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 11
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 12
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 1
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 2
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 3
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 4
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 5
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 6
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 7
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 8
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 9
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 10
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 11
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 12
  • Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660683
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Особенности рисунка
нет
Синхронизация по Bluetooth
да
Синхронизация по Wi-Fi
нет
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-814

Напольные весы Kitfort КТ-814 – электронная модель со стеклянной платформой, пределом взвешивания 180 кг и точностью 100 г. Устройство оснащено LCD-дисплеем с подсветкой, индикацией заряда батарейки и перегрузки. Функция автоотключения через несколько секунд бездействия продлевает срок службы элементов питания. Kitfort KT-814 оснащены нескользящими прорезиненными ножками, детским режимом и функцией биоимпедансного анализа тела. Вы можете выбирать 1 из трех единиц измерения. Есть встроенная память на 24 пользователя и Bluetooth для управления со смартфона. Диагностические весы рассчитывают ИМТ, определяют доли воды, костной, мышечной и жировой ткани. Модель работает от двух батареек AAA.

Отзывы о товаре Весы напольные Kitfort КТ-814




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Детские
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Определение доли воды
да
Определение доли жировой ткани
да
Определение доли мышечной ткани
да
Особенности рисунка
нет
Синхронизация по Bluetooth
да
Развернуть
Синхронизация по Wi-Fi
нет
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Напольные весы Kitfort КТ-814 – электронная модель со стеклянной платформой, пределом взвешивания 180 кг и точностью 100 г. Устройство оснащено LCD-дисплеем с подсветкой, индикацией заряда батарейки и перегрузки. Функция автоотключения через несколько секунд бездействия продлевает срок службы элементов питания. Kitfort KT-814 оснащены нескользящими прорезиненными ножками, детским режимом и функцией биоимпедансного анализа тела. Вы можете выбирать 1 из трех единиц измерения. Есть встроенная память на 24 пользователя и Bluetooth для управления со смартфона. Диагностические весы рассчитывают ИМТ, определяют доли воды, костной, мышечной и жировой ткани. Модель работает от двух батареек AAA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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