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Конвертор UGREEN CM500 (90376) купить с доставкой в Москве
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Конвертор UGREEN CM500 (90376)

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Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 1
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 2
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 3
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 4
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 5
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 6
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 7
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 8
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 9
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 10
Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 1
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 2
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 3
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 4
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 5
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 6
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 7
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 8
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 9
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 10
  • Конвертор UGREEN CM500 (90376) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
6 520 руб.  9 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660379
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
248

Описание товара Конвертор UGREEN CM500 (90376)

UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео. UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео.

Отзывы о товаре Конвертор UGREEN CM500 (90376)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Описание
UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео. UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео.
Самовывоз
Доставка
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