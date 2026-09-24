Конвертор UGREEN CM500 (90376)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвертор UGREEN CM500 (90376)
UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео. UGREEN USB-C To HDMI (8K60Hz) 2USB-C (3.2) 2USB-A (3.2) Converter without PD CM500 (90376) - универсальный и высокопроизводительный адаптер, позволяющий подключать устройства USB-C к HDMI дисплею, а также два периферийных USB-C. Этот конвертер идеально подходит для тех, кому нужно подключить свои ноутбуки, планшеты или смартфоны к внешнему монитору или проектору для презентаций, игр или развлечений. С поддержкой разрешения 8K60Hz, этот адаптер обеспечивает кристально чистый и высококачественный выход видео, что делает его идеальным для потокового фильмов, видео или игры на большом экране. Адаптер также поддерживает HDR и хромирование 4:4:4, гарантируя, что вы получите наилучшее качество видео.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Отзывы о товаре Конвертор UGREEN CM500 (90376)