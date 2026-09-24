Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%3 740 руб. 4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660375
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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
220
Описание товара Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray
Док-станция UGREEN CM498-15852 предлагает широкий спектр вариантов подключения, превращая порт USB-C в универсальную рабочую станцию. Одноканальный HDMI 8K 30 Гц поддерживает потоковую передачу видео высокой четкости с помощью двухканального HDMI 4K 60 Гц, что делает его идеальным решением для конфигураций с несколькими мониторами. Он портативный и простой в использовании, поэтому вы можете подключать несколько устройств, смотреть видео высокой четкости и быстро заряжаться во время путешествий, работы в офисе или дома. Этот адаптер концентратора поможет сделать вашу работу более эффективной.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Док-станция UGREEN CM498-15852 предлагает широкий спектр вариантов подключения, превращая порт USB-C в универсальную рабочую станцию. Одноканальный HDMI 8K 30 Гц поддерживает потоковую передачу видео высокой четкости с помощью двухканального HDMI 4K 60 Гц, что делает его идеальным решением для конфигураций с несколькими мониторами. Он портативный и простой в использовании, поэтому вы можете подключать несколько устройств, смотреть видео высокой четкости и быстро заряжаться во время путешествий, работы в офисе или дома. Этот адаптер концентратора поможет сделать вашу работу более эффективной.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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