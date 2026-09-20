Дрель ударная 3002067 RPD1200K 5133002067 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
1200 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
1200 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Максимальный крутящий момент
16
Макс. диаметр сверления (дерево)
50
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Макс. количество ударов в минуту
51200
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
11.4
Высота, см
37.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х11
Вес, кг.
4.8
Описание товара Дрель ударная 3002067 RPD1200K 5133002067 Ryobi
Инструмент мощностью 1.2 кВт подойдет строителю или мастеру отделочных работ. Он сверлит отверстия диаметром до 50 мм. в древесине, до 16 мм в стали и цветных металлах, до 13 мм в кирпиче, камне и плитке. За счет двух скоростей сверления и двух режимов удара дрель одинаково продуктивно работает с материалами различной плотности. А также заворачивает шурупы и в ДСП. и в дерево, и в металл. Двухскоростной реверс позволяет аккуратно выворачивать крепеж или высвободить застрявшее сверло.
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Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
1200 Вт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
Дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Развернуть
Максимальный крутящий момент
16
Макс. диаметр сверления (дерево)
50
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Макс. количество ударов в минуту
51200
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
11.4
Высота, см
37.7
Страна производитель
Китай
Инструмент мощностью 1.2 кВт подойдет строителю или мастеру отделочных работ. Он сверлит отверстия диаметром до 50 мм. в древесине, до 16 мм в стали и цветных металлах, до 13 мм в кирпиче, камне и плитке. За счет двух скоростей сверления и двух режимов удара дрель одинаково продуктивно работает с материалами различной плотности. А также заворачивает шурупы и в ДСП. и в дерево, и в металл. Двухскоростной реверс позволяет аккуратно выворачивать крепеж или высвободить застрявшее сверло.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу
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