Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable With Braid черный
Кабель Ugreen HD118 (40409) HDMI Male To Male Cable with Nylon Braid (1,5 метра) Подключите источник видео к большому экрану с помощью кабеля HDMI-HDMI и наслаждайтесь великолепной картинкой со звуком. У кабеля два коннектора HDMI, которые подключаются к соответствующим разъемам монитора и источника видео. Выводить изображение и звук можно с компьютера, ноутбука, Blu-ray плеера, игровой консоли и других гаджетов с HDMI-разъемами. Позолоченные контакты обеспечивают стабильный сигнал. Коннекторы соединены проводом в прочной нейлоновой оплетке. Благодаря оплетке провод меньше страдает от заломов и внешних повреждений, поэтому кабель дольше служит. Это кабель с версией HDMI 2.0 с пропускной способностью канала 18 Гбит/с. Что это значит? Он поддерживает передачу видео в разрешении UltraHD 4Kx2K (3840x2160), 60Hz. Четкая качественная картинка на большом экране обеспечена. Также кабель поддерживает формат 3D Blu-ray. И позволяет смотреть «объемные» фильмы с Blu-ray плеера. Примечание. Кабель обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Он будет работать при подключении к гаджетам с более ранней версией HDMI, но с меньшей пропускной способностью.
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