Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Camouflage
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Характеристики
Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Camouflage
Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Общайтесь с друзьями в чате благодаря встроенному микрофону либо подключив гарнитуру через разъем 3,5 мм. Легко отключайте микрофон с помощью специальной кнопки выключения звука. Записывайте самые эффектные игровые моменты и ведите стримы с помощью кнопки создания. Опираясь на успех кнопки SHARE, кнопка создания предлагает игрокам еще больше возможностей для создания игрового контента и трансляции своих приключений в прямом эфире. Возьмите управление в свои руки благодаря контроллеру с усовершенствованным двухцветным дизайном, который сочетает в себе знакомое расположение кнопок, улучшенные джойстики и полностью переработанную световую панель.
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