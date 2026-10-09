Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 653061
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300 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B)
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Nanfu AA (4шт.) (LR6 4B) - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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