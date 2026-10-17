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Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 купить с доставкой в Москве
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Бензопила Husqvarna 365 9670828-18

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Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 1
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 2
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 3
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 4
Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 1
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 2
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 3
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 4
  • Бензопила Husqvarna 365 9670828-18 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 65272
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Характеристики

Бренд
Husqvarna
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
54х33х30
Вес, кг.
6.7

Описание товара Бензопила Husqvarna 365 9670828-18

бензопила, мощность 3400 Вт / 4.6 л. с., длина шины 38 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 6 кг



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Husqvarna 365 9670828-18




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Характеристики
Бренд
Husqvarna
Тип товара
Бензопилы
Описание
бензопила, мощность 3400 Вт / 4.6 л. с., длина шины 38 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 6 кг


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


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