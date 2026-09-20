Видеокарта Gigabyte RTX4070Ti SUPER EAGLE OC 16GB GDDR6X (GV-N407TSEAGLE OC-16GD)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651954
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х22х8
Вес, кг.
1.44
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX4070Ti SUPER EAGLE OC 16GB GDDR6X (GV-N407TSEAGLE OC-16GD)
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC предназначена для установки в геймерские ПК. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и скоростной памяти стандарта GDDR6X объемом 16 ГБ графический адаптер обеспечивает высокую производительность. Тактовая частота процессора составляет 2340 МГц и предусматривает разгон.
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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC предназначена для установки в геймерские ПК. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и скоростной памяти стандарта GDDR6X объемом 16 ГБ графический адаптер обеспечивает высокую производительность. Тактовая частота процессора составляет 2340 МГц и предусматривает разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Gigabyte RTX4070Ti SUPER EAGLE OC 16GB GDDR6X (GV-N407TSEAGLE OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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