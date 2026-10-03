Картридж струйный Cactus CS-EPT9443 T9443 пурпурный (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х3
Вес, г.
180
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT9443 T9443 пурпурный (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Струйный картридж Cactus CS-EPT9443 T9443 производится с пурпурным цветом чернил и объемом 66 мл, чего достаточно для бытового применения. Легко устанавливается и рассчитан на работу с устройствами марки Epson: WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW Cactus CS-EPT9443 гарантирует качественную передачу цвета с хорошей насыщенностью и быстрым высыханием, а также отсутствием выцветания со временем. Корпус картриджа эргономичный, предотвратит утечку во время работы и размазывания оттиска по бумаге, позволяя не переживать при печати о качестве важного документа.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus CS-EPT9443 T9443 производится с пурпурным цветом чернил и объемом 66 мл, чего достаточно для бытового применения. Легко устанавливается и рассчитан на работу с устройствами марки Epson: WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW Cactus CS-EPT9443 гарантирует качественную передачу цвета с хорошей насыщенностью и быстрым высыханием, а также отсутствием выцветания со временем. Корпус картриджа эргономичный, предотвратит утечку во время работы и размазывания оттиска по бумаге, позволяя не переживать при печати о качестве важного документа.
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Картридж струйный Cactus CS-EPT9443 T9443 пурпурный (45мл) для Epson WorkForce WF-C5290DW/WF-C5790DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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