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Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 1
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 2
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 3
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 4
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 5
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 6
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 7
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 8
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 9
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 10
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 11
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 12
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 13
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 14
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 15
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 16
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 17
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 18
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 19
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 20
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 21
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 22
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 23
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 24
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 25
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 26
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 27
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 28
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 29
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 30
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 31
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 32
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 33
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 34
Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 1
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 2
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 3
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 4
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 5
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 6
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 7
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 8
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 9
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 10
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 11
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 12
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 13
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 14
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 15
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 16
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 17
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 18
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 19
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 20
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 21
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 22
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 23
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 24
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 25
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 26
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 27
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 28
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 29
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 30
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 31
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 32
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 33
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 34
  • Виниловая пластинка Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 
Начислим 378 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647402
Доставка в Москве
Загружаем...
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Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка
11 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка

Новое, Super Deluxe издание альбома знаменитой британской прог-рок-группы Yes The Yes Album 1971 года. Издание на LP+4CD+BR в бокс-сете.. The Yes Album — третий студийный альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 19 февраля 1971 года на лейбле Atlantic Records. Это первый альбом группы с участием гитариста Стива Хоу, который заменил Питера Бэнкса в 1970 году, и последний альбом с клавишником Тони Кеем до выхода 90125 1983 года. Группа провела середину 1970 года, сочиняя и репетируя новый материал на ферме в Романсли, Девон, а осенью новые песни были записаны в Advision Studios в Лондоне. Альбом стал первым лонгплеем группы, содержащим только оригинальный материал. Все участники группы внесли свои идеи, и песни были удлинены, чтобы дать музыке возможность развиваться. Альбом имел успех у критиков и стал крупным коммерческим прорывом для Yes, которая рисковала остаться без поддержки Atlantic из-за коммерческого провала их первых двух альбомов. Он достиг 4-го места в Великобритании и 40-го места в США, а позже был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как платиновый за тираж, превышающий один миллион копий. Альбом несколько раз переиздавался на компакт-дисках, а в 2014 году вышел на Blu-ray с ремиксом Стивена Уилсона.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Новое, Super Deluxe издание альбома знаменитой британской прог-рок-группы Yes The Yes Album 1971 года. Издание на LP+4CD+BR в бокс-сете.. The Yes Album — третий студийный альбом английской прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 19 февраля 1971 года на лейбле Atlantic Records. Это первый альбом группы с участием гитариста Стива Хоу, который заменил Питера Бэнкса в 1970 году, и последний альбом с клавишником Тони Кеем до выхода 90125 1983 года. Группа провела середину 1970 года, сочиняя и репетируя новый материал на ферме в Романсли, Девон, а осенью новые песни были записаны в Advision Studios в Лондоне. Альбом стал первым лонгплеем группы, содержащим только оригинальный материал. Все участники группы внесли свои идеи, и песни были удлинены, чтобы дать музыке возможность развиваться. Альбом имел успех у критиков и стал крупным коммерческим прорывом для Yes, которая рисковала остаться без поддержки Atlantic из-за коммерческого провала их первых двух альбомов. Он достиг 4-го места в Великобритании и 40-го места в США, а позже был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии как платиновый за тираж, превышающий один миллион копий. Альбом несколько раз переиздавался на компакт-дисках, а в 2014 году вышел на Blu-ray с ремиксом Стивена Уилсона.
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Отзывы


Yes, The Yes Album - deluxe (0603497831715) виниловая пластинка - стоимость товара 11580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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