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Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт купить с доставкой в Москве
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Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт

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Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 1
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 2
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 3
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 4
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 5
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 6
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 7
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 8
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 9
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 10
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 11
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 12
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 13
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 14
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 15
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 16
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 17
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 18
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 19
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 20
Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 1
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 2
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 3
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 4
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 5
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 6
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 7
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 8
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 9
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 10
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 11
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 12
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 13
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 14
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 15
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 16
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 17
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 18
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 19
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 20
  • Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645289
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х45х45
Вес, кг.
55.02

Описание товара Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт

Домашняя аудиосистема LG CL98 с 2.2-канальной акустической системой выходной мощностью 3500 Вт формирует громкое, реалистичное и насыщенное звучание. Для воспроизведения музыки с разных источников реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, CD-проигрыватель, разъем USB, FM-радио, аудиоразъемы. Вокальные эффекты предоставляют возможность настройки звука по предпочтениям. Функция «Караоке» при подключении ручного микрофона позволяет исполнять любимые песни. Разноцветная подсветка в ритм музыки создает особую атмосферу. В комплекте с LG CL98 предусмотрен пульт ДУ для удобного управления на расстоянии.

Отзывы о товаре Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема LG CL98 с 2.2-канальной акустической системой выходной мощностью 3500 Вт формирует громкое, реалистичное и насыщенное звучание. Для воспроизведения музыки с разных источников реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, CD-проигрыватель, разъем USB, FM-радио, аудиоразъемы. Вокальные эффекты предоставляют возможность настройки звука по предпочтениям. Функция «Караоке» при подключении ручного микрофона позволяет исполнять любимые песни. Разноцветная подсветка в ритм музыки создает особую атмосферу. В комплекте с LG CL98 предусмотрен пульт ДУ для удобного управления на расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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