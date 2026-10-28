Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х45х45
Вес, кг.
55.02
Описание товара Минисистема LG CL98+NL98 черный 3500Вт
Домашняя аудиосистема LG CL98 с 2.2-канальной акустической системой выходной мощностью 3500 Вт формирует громкое, реалистичное и насыщенное звучание. Для воспроизведения музыки с разных источников реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, CD-проигрыватель, разъем USB, FM-радио, аудиоразъемы. Вокальные эффекты предоставляют возможность настройки звука по предпочтениям. Функция «Караоке» при подключении ручного микрофона позволяет исполнять любимые песни. Разноцветная подсветка в ритм музыки создает особую атмосферу. В комплекте с LG CL98 предусмотрен пульт ДУ для удобного управления на расстоянии.
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Домашняя аудиосистема LG CL98 с 2.2-канальной акустической системой выходной мощностью 3500 Вт формирует громкое, реалистичное и насыщенное звучание. Для воспроизведения музыки с разных источников реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, CD-проигрыватель, разъем USB, FM-радио, аудиоразъемы. Вокальные эффекты предоставляют возможность настройки звука по предпочтениям. Функция «Караоке» при подключении ручного микрофона позволяет исполнять любимые песни. Разноцветная подсветка в ритм музыки создает особую атмосферу. В комплекте с LG CL98 предусмотрен пульт ДУ для удобного управления на расстоянии.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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