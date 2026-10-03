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Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) купить с доставкой в Москве
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Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)

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Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото 1
Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
  • Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото 1
  • Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644447
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Характеристики

Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
39х26х12
Вес, кг.
1.98

Описание товара Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)

USB/Lightning кабель ZMI AL813C белого цвета длиной 100 сантиметров (ZMKAL813CCWH) предназначен для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами Apple с разъемом Lightning и другими устройствами или компьютерами с разъемом USB. Он сертифицирован по стандарту MFi и гарантирует высокое качество передачи данных.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH)




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Характеристики
Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Цвет
белый
Описание
USB/Lightning кабель ZMI AL813C белого цвета длиной 100 сантиметров (ZMKAL813CCWH) предназначен для зарядки, синхронизации и передачи данных между устройствами Apple с разъемом Lightning и другими устройствами или компьютерами с разъемом USB. Он сертифицирован по стандарту MFi и гарантирует высокое качество передачи данных.


Теги товара: lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель ZMI AL813C USB-Lightning White 1м (ZMKAL813CCWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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