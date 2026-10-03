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Характеристики
Тип товара
Умная розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
3 780 руб.
6 804
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643494
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Apple HomeKit, Aqara Home, VK, Xiaomi, Сбер, Яндекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х23
Вес, г.
90
Описание товара Умная розетка Aqara SP-EUC01
Умная розетка AQARA SP-EUC01 представлена в белом корпусе из термостойкого пластика и является очень полезным приспособлением для дома. Устройство может использоваться для электрических сетей с напряжением 220-240 В и позволяет подключать сразу несколько устройств, общая мощность которых не может превышать показатель 2.3 кВт. Предназначена такая розетка не просто для подключения техники к сети, она обеспечивает удаленное управление устройствами, а также осуществляет мониторинг параметров питания электросети. AQARA SP-EUC01 рекомендуется для центра управления Aqara Hub: розетка передает на центральное устройство данные, используя радиоканал ZigBee. Для получения удаленного доступа вам потребуется установить специальное приложение на свой смартфон. Преимущество этой розетки в возможности создания уникальных сценариев по управлению отоплением, системой полива, а также бытовыми приборами. Для этой умной розетки не требуется использование переходников.
Apple HomeKit, Aqara Home, VK, Xiaomi, Сбер, Яндекс
Страна производитель
Китай
Описание
Умная розетка AQARA SP-EUC01 представлена в белом корпусе из термостойкого пластика и является очень полезным приспособлением для дома. Устройство может использоваться для электрических сетей с напряжением 220-240 В и позволяет подключать сразу несколько устройств, общая мощность которых не может превышать показатель 2.3 кВт. Предназначена такая розетка не просто для подключения техники к сети, она обеспечивает удаленное управление устройствами, а также осуществляет мониторинг параметров питания электросети. AQARA SP-EUC01 рекомендуется для центра управления Aqara Hub: розетка передает на центральное устройство данные, используя радиоканал ZigBee. Для получения удаленного доступа вам потребуется установить специальное приложение на свой смартфон. Преимущество этой розетки в возможности создания уникальных сценариев по управлению отоплением, системой полива, а также бытовыми приборами. Для этой умной розетки не требуется использование переходников.
Умная розетка Aqara SP-EUC01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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