Top.Mail.Ru
Умный хаб Sber (SBDV-00068) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умный хаб Sber (SBDV-00068)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 1
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 2
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 3
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 4
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 5
Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 1
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 2
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 3
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 4
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 5
  • Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 610 руб.  3 707 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643468
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Размеры в упаковке, см
7х6х6
Вес, г.
790

Описание товара Умный хаб Sber (SBDV-00068)

Умный хаб Sber (SBDV-00068)



Смотрите также: Умные замки, Умные розетки

Отзывы о товаре Умный хаб Sber (SBDV-00068)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sber
Описание
Умный хаб Sber (SBDV-00068)


Смотрите также: Умные замки, Умные розетки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умный хаб Sber (SBDV-00068) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...