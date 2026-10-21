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Саундбар Sony HT-S400 купить с доставкой в Москве
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Саундбар Sony HT-S400

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Саундбар Sony HT-S400 - фото 10
Саундбар Sony HT-S400 - фото 11
Саундбар Sony HT-S400 - фото 12
Саундбар Sony HT-S400 - фото 13
Саундбар Sony HT-S400 - фото 14
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Саундбар Sony HT-S400 - фото 16
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Саундбар Sony HT-S400 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 1
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 2
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 3
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 4
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 5
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 6
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 7
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 8
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 9
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 10
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 11
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 12
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 13
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 14
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 15
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 16
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 17
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 18
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 19
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 20
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 21
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 22
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 23
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 24
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 25
  • Саундбар Sony HT-S400 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640441
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Мощность
330 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
330
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
Dolby Digital
Bluetooth
да
Интерфейсы
S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х33х25
Вес, кг.
12.21

Описание товара Саундбар Sony HT-S400

Саундбар Sony HT-S400 с отдельно стоящим сабвуфером – отличное дополнение к телевизору. Bluetooth допускает беспроводное подключение, возможность прослушивания музыки и управления настройками акустики со смартфона. На корпусе есть оптический вход S/PDIF и HDMI-выход для выбора удобного подсоединения. Sony HT-S400 в виде узкой черной панели стильно выглядит на полочке под телевизором. Беспроводной сабвуфер не требует прокладки мешающих проводов. Технологии Dolby Digital и 3D делают стереозвук максимально чистым, объемным и естественным, с эффектом домашнего кинотеарта. Голосовой и ночной режимы сохраняют четкость диалогов даже на минимальной громкости.

Отзывы о товаре Саундбар Sony HT-S400




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Саундбары
Мощность
330 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
330
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
Dolby Digital
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Sony HT-S400 с отдельно стоящим сабвуфером – отличное дополнение к телевизору. Bluetooth допускает беспроводное подключение, возможность прослушивания музыки и управления настройками акустики со смартфона. На корпусе есть оптический вход S/PDIF и HDMI-выход для выбора удобного подсоединения. Sony HT-S400 в виде узкой черной панели стильно выглядит на полочке под телевизором. Беспроводной сабвуфер не требует прокладки мешающих проводов. Технологии Dolby Digital и 3D делают стереозвук максимально чистым, объемным и естественным, с эффектом домашнего кинотеарта. Голосовой и ночной режимы сохраняют четкость диалогов даже на минимальной громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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