Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640441
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Саундбар Sony HT-S400 с отдельно стоящим сабвуфером – отличное дополнение к телевизору. Bluetooth допускает беспроводное подключение, возможность прослушивания музыки и управления настройками акустики со смартфона. На корпусе есть оптический вход S/PDIF и HDMI-выход для выбора удобного подсоединения. Sony HT-S400 в виде узкой черной панели стильно выглядит на полочке под телевизором. Беспроводной сабвуфер не требует прокладки мешающих проводов. Технологии Dolby Digital и 3D делают стереозвук максимально чистым, объемным и естественным, с эффектом домашнего кинотеарта. Голосовой и ночной режимы сохраняют четкость диалогов даже на минимальной громкости.
Саундбар Sony HT-S400 с отдельно стоящим сабвуфером – отличное дополнение к телевизору. Bluetooth допускает беспроводное подключение, возможность прослушивания музыки и управления настройками акустики со смартфона. На корпусе есть оптический вход S/PDIF и HDMI-выход для выбора удобного подсоединения. Sony HT-S400 в виде узкой черной панели стильно выглядит на полочке под телевизором. Беспроводной сабвуфер не требует прокладки мешающих проводов. Технологии Dolby Digital и 3D делают стереозвук максимально чистым, объемным и естественным, с эффектом домашнего кинотеарта. Голосовой и ночной режимы сохраняют четкость диалогов даже на минимальной громкости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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