Top.Mail.Ru
Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W - фото 1
Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W - фото 1
  • Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 080 руб. 
Начислим 610 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W
38 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qdion
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
49х36х32
Вес, кг.
3.7

Описание товара Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W

Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Qdion
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Qdion R2A-DV1200-N 2U 1200W - по цене 38080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...