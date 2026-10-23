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Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт купить с доставкой в Москве
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Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт

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Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 1
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 2
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 3
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 4
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 5
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 6
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 7
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 8
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 9
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 10
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 11
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 12
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 13
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 14
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 15
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 16
Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 1
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 2
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 3
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 4
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 5
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 6
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 7
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 8
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 9
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 10
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 11
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 12
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 13
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 14
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 15
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 16
  • Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб. 
Начислим 784 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт
48 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Размеры в упаковке, см
64х41х17
Вес, кг.
16

Описание товара Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт

Отбойный молоток HM1213C с быстрозажимным патроном и установкой долота в 12 положений имеет низкий уровень вибрации благодаря технологии AVT и рукоятке со специальным покрытием. Световые индикаторы предупредят о необходимости замены угольных щеток и неисправности кабеля / включателя.

Отзывы о товаре Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Описание
Отбойный молоток HM1213C с быстрозажимным патроном и установкой долота в 12 положений имеет низкий уровень вибрации благодаря технологии AVT и рукоятке со специальным покрытием. Световые индикаторы предупредят о необходимости замены угольных щеток и неисправности кабеля / включателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - по цене 48990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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