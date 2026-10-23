Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт
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Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб.
В наличии
Код товара: 639619
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
48 990 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
64х41х17
Вес, кг.
16
Описание товара Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт
Отбойный молоток HM1213C с быстрозажимным патроном и установкой долота в 12 положений имеет низкий уровень вибрации благодаря технологии AVT и рукоятке со специальным покрытием. Световые индикаторы предупредят о необходимости замены угольных щеток и неисправности кабеля / включателя.
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Отбойный молоток HM1213C с быстрозажимным патроном и установкой долота в 12 положений имеет низкий уровень вибрации благодаря технологии AVT и рукоятке со специальным покрытием. Световые индикаторы предупредят о необходимости замены угольных щеток и неисправности кабеля / включателя.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Купить Отбойный молоток Makita HM1213C 1510Вт - по цене 48990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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