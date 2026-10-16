Набор буров Makita D-00795 по бетону (5пред.)
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Характеристики
Тип товара
Набор буров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 639613
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор буров
Дополнительно
область применения - буровые работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х2
Вес, г.
258
Описание товара Набор буров Makita D-00795 по бетону (5пред.)
Набор буров применяется в перфораторах, имеющих тип патрона SDS-plus. Две режущие кромки изготовлены из твердого сплава. Особенностью данных буров является то, что режущая твердосплавная кромка припаяна к торцу бура.
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Бренд
Тип товара
Набор буров
Дополнительно
область применения - буровые работы
Страна производитель
Китай
Набор буров применяется в перфораторах, имеющих тип патрона SDS-plus. Две режущие кромки изготовлены из твердого сплава. Особенностью данных буров является то, что режущая твердосплавная кромка припаяна к торцу бура.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор буров Makita D-00795 по бетону (5пред.) - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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