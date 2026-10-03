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Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный купить с доставкой в Москве
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Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный

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Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 1
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 2
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 3
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 4
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 5
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 6
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 7
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 8
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 9
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 1
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 2
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 3
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 4
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 5
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 6
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 7
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 8
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 9
  • Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639470
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Размеры в упаковке, см
46х30х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный

Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный, угол колебания - 3.2 град.



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Отзывы о товаре Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Описание
Многофункциональный инструмент Makita TM30DWYE синий/черный, угол колебания - 3.2 град.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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