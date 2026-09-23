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Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL купить с доставкой в Москве
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Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL

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Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 1
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 2
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Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 4
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 5
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 6
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 7
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 8
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 9
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 10
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 11
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 12
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигрометр
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 1
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 2
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 3
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 4
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 5
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 6
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 7
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 8
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 9
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 10
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 11
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 12
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 
Начислим 706 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL
11 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Гигрометр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL

Condtrol Hydro (3-14-026) – влагомер, разработанный и собранный в России. Он оперативно измеряет влажность древесины, гипса и бетона. В отличие от игольчатых влагомеров, прибор не повреждает материал. Обладает высокой скоростью измерений и встроенной энергонезависимой памятью. Особенности устройства: 2 встроенных датчика влажности возможность подключения внешнего датчика для измерения влажности и температуры воздуха неразрушающий метод измерений высокая скорость измерений минимальная погрешность встроенные градуировочные зависимости

Отзывы о товаре Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Гигрометр
Страна производитель
Китай
Описание
Condtrol Hydro (3-14-026) – влагомер, разработанный и собранный в России. Он оперативно измеряет влажность древесины, гипса и бетона. В отличие от игольчатых влагомеров, прибор не повреждает материал. Обладает высокой скоростью измерений и встроенной энергонезависимой памятью. Особенности устройства: 2 встроенных датчика влажности возможность подключения внешнего датчика для измерения влажности и температуры воздуха неразрушающий метод измерений высокая скорость измерений минимальная погрешность встроенные градуировочные зависимости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Влагомер строительных материалов и воздуха Hydro CONDTROL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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