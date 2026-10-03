Жесткий диск WD GOLD 22TB (WD221KRYZ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633506
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х21
Вес, г.
460
Описание товара Жесткий диск WD GOLD 22TB (WD221KRYZ)
Жесткий диск WD Gold – модель корпоративного класса. Он обеспечивает высокую производительность и стабильность в условиях интенсивной рабочей нагрузки. Объем 22 ТБ гарантирует размещение большого количества видеоматериала, документов и прочих файлов. Поддержка RAID предусматривает создание единого хранилища из нескольких накопителей. Конструкция с гелиевым наполнением гарантирует устойчивость к механическим воздействиям и вибрации. Для подключения диска WD Gold к ПК и другому оборудованию применяется разъем SATA III 6 Гбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Жесткий диск WD Gold – модель корпоративного класса. Он обеспечивает высокую производительность и стабильность в условиях интенсивной рабочей нагрузки. Объем 22 ТБ гарантирует размещение большого количества видеоматериала, документов и прочих файлов. Поддержка RAID предусматривает создание единого хранилища из нескольких накопителей. Конструкция с гелиевым наполнением гарантирует устойчивость к механическим воздействиям и вибрации. Для подключения диска WD Gold к ПК и другому оборудованию применяется разъем SATA III 6 Гбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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